Владимир Зеленский пытается наладить контакты с Дональдом Трампом

И одновременно требует от ЕС отдать Украине 300 млрд долларов замороженных российских активов. В самой Европе растут опасения, что новая администрация США переложит на Европу бремя финансовой и военной помощи Киеву.
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