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«Челси» добыл разгромную победу над «Борнмутом» в матче АПЛ. Хендерсон и Педро оформили по дублю

«Челси» добыл разгромную победу над «Борнмутом» в матче АПЛ. Хендерсон и Педро оформили по дублю

Сегодня, 10 октября, состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором «Челси» принимал «Борнмут» дома.

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