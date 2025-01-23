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Эксперты оценили шансы Galaxy S25 стать реальным конкурентом iPhone 16 в РФ

Эксперты оценили шансы Galaxy S25 стать реальным конкурентом iPhone 16 в РФ

«Известия» одними из первых протестировали флагманы Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra от Samsung, и обнаружили, что устройства во многих аспектах не уступают, и даже превосходят линейку iPhone 16 от Apple.

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