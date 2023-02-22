Капризы Ольги Будиной на съемочной площадке раскрыл для ФАН режиссер Владимир Бортко

Актриса театра и кино, телеведущая Ольга Будина родилась 22 февраля 1975 года. В день рождения всенародно любимой артистки через ФАН именинницу поздравил режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель, народный артист России Владимир Бортко.
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