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Томич в матче с Хачановым победил игрока из топ-30 впервые с 2018-го

Бернард Томич во втором круге турнира в Лос-Кабос победил 26-ю ракетку мира Карена Хачанова – 6:2, 6:4.

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