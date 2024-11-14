OpenAI призывает создать ИИ-альянс, который объединит США и союзников, включая страны Ближнего ВостокаДействующему руководству стартапа OpenAI явно не даёт покоя идея использования ресурсов некоторых стран Персидского залива для финансирования развития мировой инфраструктуры искусственного интеллекта.
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