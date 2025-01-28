Новосибирская область реализует все меры для расширения инвестиционного потенциала

В совещании, главной темой которого стала реализация национальных целей развития Российской Федерации в СФО, приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
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