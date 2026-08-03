Многие смеялись над «рыбным днём», а ведь это была гениальная забота государства о здоровье миллионов В СССР даже питание рассматривали на уровне государственной политики.
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Многие смеялись над «рыбным днём», а ведь это была гениальная забота государства о здоровье миллионов В СССР даже питание рассматривали на уровне государственной политики.
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