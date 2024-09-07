Кардиолог Маршинцева: здоровый мужчина может выпить 200 миллилитров вина в день

Напиток при нормированном употреблении улучшает доставку кислорода клеткам Здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без пагубного влияния на организм, в то время как здоровая женщина - порядка 100 миллилитров, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.