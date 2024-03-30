Американское издание: Израиль предложил ввести в Газу военные силы разных стран, включая арабские

Военные действия в секторе Газа затянулись уже более чем на полгода и конца им пока не предвидится. Однако время от времени с разных сторон выдвигают некоторые предложения относительно ситуации в палестинском анклаве.
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