Определены победители чемпионата творческих компетенций ArtMasters Юниоры 2026

По результатам Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Юниоры 2026 восемнадцать обучающихся школ креативных индустрий стали победителями и призерами, завоевав 25 призовых мест.
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