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Регионы России

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Определены победители чемпионата творческих компетенций ArtMasters Юниоры 2026

Определены победители чемпионата творческих компетенций ArtMasters Юниоры 2026

По результатам Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Юниоры 2026 восемнадцать обучающихся школ креативных индустрий стали победителями и призерами, завоевав 25 призовых мест.

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