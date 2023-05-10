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Михаил Чаплыга: Кардинал Паролин подтверждает: Ватикан готов помочь прекратить войну в Украине

Михаил Чаплыга: Кардинал Паролин подтверждает: Ватикан готов помочь прекратить войну в Украине

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил существование «мирной миссии» Ватикана, призванной положить конец войне России в Украине.

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