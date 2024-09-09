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Карусель

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Главная премьера этой осени — крутое реалити ФУТБОЛ-ШОУ!

Главная премьера этой осени — крутое реалити ФУТБОЛ-ШОУ!

  Звёздные наставники собрали дружные команды мальчиков и девочек для участия в захватывающем и крутом реалити-шоу! Ребят ждут интересные испытания, живые эмоции и настоящие переживания!  Новое реалити подарит зрителям отличное настроение, встречу с любимыми звёздами молодого поколения и яркие впечатления! Проект воспитывает чемпионский характер, учит быть сплочёнными и дружными.

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