Большая часть территории Украины вскоре станет непригодной для проживания, считают в польском МИД.Глава МИД Радослав Сикорский попался на утку русских пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ему от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Глава МИД Польши Сикорский: Вскоре Украина станет непригодной для проживания
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"........«Мы готовы помочь с призывом ваших граждан в Польше», — добавил польский министр, выразив готовность помочь в подготовке нескольких украинских бригад." .......... лучше бы озаботился вывозом своих 200-х. наши ребята их просто прикопают чтоб животные не обожрали и не воняло а дальше сами пшеки...сами...
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
За 30 лет самостийности так развалить страну,это надо уметь.....им,хохлам,жить только в резервациях.
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20 час.
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