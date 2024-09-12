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Царьград

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Глава МИД Польши Сикорский: Вскоре Украина станет непригодной для проживания

Глава МИД Польши Сикорский: Вскоре Украина станет непригодной для проживания

Большая часть территории Украины вскоре станет непригодной для проживания, считают в польском МИД.Глава МИД Радослав Сикорский попался на утку русских пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили ему от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;........«Мы готовы помочь с призывом ваших граждан в Польше», — добавил польский министр, выразив готовность помочь в подготовке нескольких украинских бригад.&quot; .......... лучше бы озаботился вывозом своих 200-х. наши ребята их просто прикопают чтоб животные не обожрали и не воняло а дальше сами пшеки...сами...
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
За 30 лет самостийности так развалить страну,это надо уметь.....им,хохлам,жить только в резервациях.
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20 час.

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