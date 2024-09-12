Глава МИД Польши Сикорский: Вскоре Украина станет непригодной для проживания

Дмитрий Гурин

"........«Мы готовы помочь с призывом ваших граждан в Польше», — добавил польский министр, выразив готовность помочь в подготовке нескольких украинских бригад." .......... лучше бы озаботился вывозом своих 200-х. наши ребята их просто прикопают чтоб животные не обожрали и не воняло а дальше сами пшеки...сами...