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Эндокринное здоровье в пожилом возрасте

Эндокринное здоровье в пожилом возрасте

Старение сопровождается существенными изменениями в разных звеньях эндокринной системы. Наряду с естественным угасанием функционирования желез внешней и внутренней секреции, почти у каждого пожилого человека выявляются эндокринные патологии.

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