Эндокринное здоровье в пожилом возрасте

Старение сопровождается существенными изменениями в разных звеньях эндокринной системы. Наряду с естественным угасанием функционирования желез внешней и внутренней секреции, почти у каждого пожилого человека выявляются эндокринные патологии.
Старение сопровождается существенными изменениями в разных звеньях эндокринной системы. Наряду с естественным угасанием функционирования желез внешней и внутренней секреции, почти у каждого пожилого человека выявляются эндокринные патологии.
Свежие комментарии