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Иммунолог Жемчугов: высокая защита от COVID-19 сохраняется даже при снижении антител

Иммунолог Жемчугов: высокая защита от COVID-19 сохраняется даже при снижении антител

Снижение уровня антител не влияет на степень защиты от COVID-19. Даже при низком титре организм сможет противостоять инфекции, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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