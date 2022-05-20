В Крыму спасатели вытащили мужчину из русла реки Чурук-Су

В Бахчисарае спасатели вытащили из русла реки Чурук-Су мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, передаёт «КП-Крым» По данным пресс-службы, мужчина не мог самостоятельно выбраться из реки.