Бумаги нефтяников в плюсе на дорожающей нефти

В пятницу, 27 октября, на открытии торгов российские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом среди ключевых фаворитов торгов находятся нефтяные компании, акции которых подрастают на дорожающей нефти.
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