Сергунина: В Москве пройдут онлайн-занятия для начинающих волонтеров

За последние полгода в столице прошло порядка 30 курсов и интенсивов для волонтеров Начинающих добровольцев приглашают принять участие в обучающей программе «Включайся!», которая пройдет в столице при поддержке ресурсного центра «Мосволонтер».
За последние полгода в столице прошло порядка 30 курсов и интенсивов для волонтеров Начинающих добровольцев приглашают принять участие в обучающей программе «Включайся!», которая пройдет в столице при поддержке ресурсного центра «Мосволонтер».
Свежие комментарии