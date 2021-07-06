ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сергунина: В Москве пройдут онлайн-занятия для начинающих волонтеров

Сергунина: В Москве пройдут онлайн-занятия для начинающих волонтеров

За последние полгода в столице прошло порядка 30 курсов и интенсивов для волонтеров Начинающих добровольцев приглашают принять участие в обучающей программе «Включайся!», которая пройдет в столице при поддержке ресурсного центра «Мосволонтер».

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