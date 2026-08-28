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Какой сегодня праздник: 29 августа 2026 года

Какой сегодня праздник: 29 августа 2026 года

29 августа 2026 года — это суббота, 241-й день года (242-й в високосные годы). Этот день богат на события, традиции и памятные даты — от древних народных обычаев до современных международных инициатив.

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