Легионеры бегут. «Химки»: сразу «-3», и бразилец тоже. Не потянутся ли за ним соотечественники из «Зенита»?

Три легионера временно покинули «Химки», сообщила пресс-служба подмосковного клуба. «Химки» приостановили контракты с защитником Филипа Дагерстола (Швецмя), нападающим Дидье Ламкелем Зе (Камерун) и защитником Бруно Виана (Бразилия).
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