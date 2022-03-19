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Легионеры бегут. «Химки»: сразу «-3», и бразилец тоже. Не потянутся ли за ним соотечественники из «Зенита»?

Легионеры бегут. «Химки»: сразу «-3», и бразилец тоже. Не потянутся ли за ним соотечественники из «Зенита»?

Три легионера временно покинули «Химки», сообщила пресс-служба подмосковного клуба. «Химки» приостановили контракты с защитником Филипа Дагерстола (Швецмя), нападающим Дидье Ламкелем Зе (Камерун) и защитником Бруно Виана (Бразилия).

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