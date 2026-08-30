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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры немного увеличили коэффициент на титул «Спартака» после осечки с «Оренбургом»

«Спартак» потерял очки в домашнем матче шестого тура Альфа-Банк РПЛ против «Оренбурга» – 1:1. Команда Хуана Карседо идет второй в таблице, но отстает на пять очков от лидирующего «Краснодара».

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