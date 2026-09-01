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FiNE NEWS

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Министр финансов США Бессент исключил договоренности с Россией до окончания конфликта на Украине

Министр финансов США Скот Бессент на встрече с российским министром финансов Антоном Силуановым заявил, что любые договоренности между Москвой и Вашингтоном невозможны до окончания конфликта на Украине.

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