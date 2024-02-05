Россия ограничила поставки бананов из Эквадора

Неизвестно, как отразится на ценах ограничение на импорт эквадорских бананов Россия с 5 февраля частично ограничила импорт бананов из Эквадора - под запретом оказалась продукция пяти крупных производителей, сообщает РЕН ТВ.
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