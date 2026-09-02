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Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах

Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах

На Украине может стартовать еще одна политико-общественная инициатива, изначально обреченная на провал, неудачу и последствия, которые долго придется расхлебывать.

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