Безработный мужчина ´навыращивал´ себе на срок в Бобруйске.

38-летний житель Бобруйска выращивал коноплю38-летний безработный мужчина был задержан сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома совместно с ОПО УВД Могилевского облисполкома во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
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