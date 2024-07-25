Безработный мужчина ´навыращивал´ себе на срок в Бобруйске.

38-летний житель Бобруйска выращивал коноплю38-летний безработный мужчина был задержан сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома совместно с ОПО УВД Могилевского облисполкома во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.