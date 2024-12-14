ТАСС: в Тель-Авиве проходят митинги с требованием освободить заложников

Тысячи израильтян вновь вышли на массовые демонстрации в нескольких городах Израиля, требуя скорейшего заключения сделки с движением ХАМАС по освобождению заложников, которых уже 435 дней удерживают в секторе Газа.
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