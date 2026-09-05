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100 дней в седле: Конюхов готовится к переходу через Аравийский полуостров

100 дней в седле: Конюхов готовится к переходу через Аравийский полуостров

Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Молчанов готовятся к новой экспедиции — они намерены преодолеть 2,5 тысячи километров верхом на верблюдах от Аравийского до Красного моря.

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