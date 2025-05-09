Спортклубы Нижнего Новгорода стали героями видеоролика к 80-летию Великой Победы

Представители профессиональных спортивных клубов ХК «Торпедо» и «Старт», футбольного «Пари НН», баскетбольного «Пари НН», волейбольного АСК и футзального «Торпедо» стали героями видеоролика, созданного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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