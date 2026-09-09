Trump flight to Texas delayed after emergency slide deploys from new Air Force One

President Donald Trump's flight to Texas on Wednesday was delayed after an inflatable emergency slide deployed from his Qatar-gifted Air Force One.
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