Маск будет доволен: Трамп хочет отменить требование, связанное с безопасностью авто

Команда избранного президента США Дональда Трампа намеревается отменить требование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) к автопроизводителям и технологическим компаниям, в рамках которого они обязаны сообщать обо всех авариях с системами автономного вождения, как у Tesla.
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