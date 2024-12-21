Маск будет доволен: Трамп хочет отменить требование, связанное с безопасностью авто

Команда избранного президента США Дональда Трампа намеревается отменить требование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) к автопроизводителям и технологическим компаниям, в рамках которого они обязаны сообщать обо всех авариях с системами автономного вождения, как у Tesla.