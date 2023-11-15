Захват Арцаха бакинским режимом — новый этап противостояния, а не конец конфликта: DGAP

БЕРЛИН (ИА Реалист). Насильственный исход армян из Арцаха создал новую реальность. Мало того, что соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Кремля, оказалось неэффективным, многолетние попытки найти мирное решение закончились применением силы, подчеркивают европейские аналитики Стефан Мейстер и Лор Делькур в статье, опубликованной на сайте Немецкого совета по международным отношениям (DGAP).
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