Медики рассказали: какие продуты повышают гемоглобин лучше аптечных средств

Современный ритм жизни редко способствует концентрации внимания на собственном здоровье. Еще вчера вы были полны сил и энергии, а сегодня не можете встать с кровати и вспомнить пин-код от банковской карты.
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