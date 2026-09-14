Роскачество выявило целебные свойства брусничного листа

Роскачество рассказало о пользе брусничных листьев в борьбе с воспалениями, отёками и простудами. Листья содержат арбутин, витамины, минералы и флавоноиды, оказывающие антисептическое действие.
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