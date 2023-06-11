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Зеленский и Дуда обсудили Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе

Зеленский и Дуда обсудили Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе обсудил президент Украины Владимир Зеленский с президентом Польши Анджеем Дудой, 11 июня сообщается в Тклкграм-канале Зеленского.

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