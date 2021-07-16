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Стив Керр – о восстановлении Клэя: «Наконец-то виден свет в конце тоннеля»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что доволен тем, как складывается процесс восстановления защитника Клэя Томпсона после разрыва ахилла.

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