Пилоты российской авиакомпании заметили НЛО

ММ

"Индийский аэропорт прекратил работу из-за появления НЛО До этого стало известно, что независимая группа по изучению неопознанных аномальных явлений (НАЯ) NASA не обнаружила научных доказательств существования на Земле внеземной жизни или НЛО" -Доказательств нет, только толпа народу их видит, и аэропорты останавливают работу. У этих ученых, если НЛО приземлится рядом с ними, то скажут, что доказательств нет!