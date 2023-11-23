Пилоты российской авиакомпании заметили в небе святящийся неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Aviaincident.
Пилоты российской авиакомпании заметили НЛО
Комментарии
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ММ
"Индийский аэропорт прекратил работу из-за появления НЛО До этого стало известно, что независимая группа по изучению неопознанных аномальных явлений (НАЯ) NASA не обнаружила научных доказательств существования на Земле внеземной жизни или НЛО" -Доказательств нет, только толпа народу их видит, и аэропорты останавливают работу. У этих ученых, если НЛО приземлится рядом с ними, то скажут, что доказательств нет!
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14 час.
М
ММ
Ага, а до украинских боевиков летали американские самолеты,а до них немецкие, а до изобретения самолетов ангелы...
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14 час.
Неизвестно Неизвестно
Теоретически это возможно, то что мы в это не верим не аргумент, в войну России и Украины тоже ни кто не верил
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12 час.
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