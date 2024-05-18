Сочи всё ещё остаётся самым дорогим курортом Средняя стоимость номера в местах размещения за первый квартал составила 17,8₽ тысяч, обогнав все курорты страны, а может быть и некоторых соседних.
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Сочи всё ещё остаётся самым дорогим курортом Средняя стоимость номера в местах размещения за первый квартал составила 17,8₽ тысяч, обогнав все курорты страны, а может быть и некоторых соседних.