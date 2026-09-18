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Царьград

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Bloomberg: США подозревают в военных преступлениях в конфликте с Ираном

Bloomberg: США подозревают в военных преступлениях в конфликте с Ираном

ООН подозревает США в совершении военных преступлений в Иране. Доклад об этом представлен в Женеве. Авиаудары в Минабе и Ламерде унесли жизни более 170 гражданских.

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