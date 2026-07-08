Politico: Эрдоган на саммите НАТО подарил лидерам ЕС пистолеты

Президент Турции передал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и руководителям государств-членов ЕС в качестве прощального презента на саммите НАТО в Анкаре огнестрельное оружие с гравировкой и боевыми патронами.