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Аргументы и Факты

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Politico: Эрдоган на саммите НАТО подарил лидерам ЕС пистолеты

Politico: Эрдоган на саммите НАТО подарил лидерам ЕС пистолеты

Президент Турции передал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и руководителям государств-членов ЕС в качестве прощального презента на саммите НАТО в Анкаре огнестрельное оружие с гравировкой и боевыми патронами.

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