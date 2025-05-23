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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о КХЛ: «Московские клубы продолжают сдавать позиции из года в год, не могут найти золотую середину, которая приносила бы результат. Видимо, заняты другими делами»

В среду «Локомотив» обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

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