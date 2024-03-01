Владимир Зеленский начал процедуру отбора судей в Конституционный суд

Владимир Зеленский начал процесс отбора новых судей для Конституционного суда Украины. По новому документу будет создана специальная комиссия, которая займется отбором кандидатов на эту ответственную должность.
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