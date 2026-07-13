В России рекордно подорожала говядина за год — сразу на 15,58% до 744,9 рублей за кг. P.S. То вы ещё в Донецке не были Донецкая группа новостей.
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В России рекордно подорожала говядина за год — сразу на 15,58% до 744,9 рублей за кг. P.S. То вы ещё в Донецке не были Донецкая группа новостей.
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