Специалист "Теплых бесед" Мосева: пожилым не стоит есть квашеную капусту

Употребление квашеной капусты позволит поддерживать водно-солевой баланс, оптимальный уровень сахара в крови, может стабилизировать артериальное давление и поддерживать нормальное пищеварение, однако некоторым людям стоит отказаться от данного продукта.
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