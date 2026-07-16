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Регионы России

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Камaнцев: Карасев и Левников могли бы судить матчи ЧМ-2026

Камaнцев: Карасев и Левников могли бы судить матчи ЧМ-2026

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что российские арбитры Сергей Карасев и Кирилл Левников соответствуют уровню проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

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