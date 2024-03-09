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Литий готовится "сделать ноги" из России. Кто успеет снять сливки с ценнейшего сырья?

Литий готовится "сделать ноги" из России. Кто успеет снять сливки с ценнейшего сырья?

80K прочитали Месторождения лития по всему миру национализируют — этот металл объявлен стратегическим, так как производство аккумуляторов и спрос на них быстро растут.

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Комментарии
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В
Владимир
Развал СССР откинул Россию по развитию на десятки лет......
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20 час.
ИИ
Иван Иванов
Ошибаетесь.мозги есть но работают на свой карман...
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20 час.
Андрей Павлов
Вот и посмотрим, как Путин будет реализовывать свою программу по отношению к олигархам. Он им, помнится, предложил 2 варианта - либо валите за рубеж с деньгами, но без активов, либо остаетесь здесь, но только как управляющие своих активов, имея в них долю, и работая на государство. Вот и поглядим, что будет с литием и никелем.
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15 час.

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