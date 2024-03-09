Литий готовится "сделать ноги" из России. Кто успеет снять сливки с ценнейшего сырья?

Андрей Павлов

Вот и посмотрим, как Путин будет реализовывать свою программу по отношению к олигархам. Он им, помнится, предложил 2 варианта - либо валите за рубеж с деньгами, но без активов, либо остаетесь здесь, но только как управляющие своих активов, имея в них долю, и работая на государство. Вот и поглядим, что будет с литием и никелем.