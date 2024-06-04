В Москве прощаются с Артуром Чилингаровым

Траурная церемония началась в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. В Москве утром во вторник, 4 июня, началась церемония прощания с легендарным российским ученым, путешественником и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым.
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