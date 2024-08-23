Волынец: Россия может стать убежищем для сторонников её ценностей со всего мира

Не только граждане из стран НАТО, а практически всего мира сейчас с надеждой смотрят на Россию и с готовностью переехать, заявила в беседе с RT уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.