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RT Russia

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Волынец: Россия может стать убежищем для сторонников её ценностей со всего мира

Волынец: Россия может стать убежищем для сторонников её ценностей со всего мира

Не только граждане из стран НАТО, а практически всего мира сейчас с надеждой смотрят на Россию и с готовностью переехать, заявила в беседе с RT уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
А где гарантия,что это сторонники семейных ценностей?Сколько детей наших вывезли?!Под эту марку столько врагов будет в России.
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