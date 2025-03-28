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PSYСHOLOGY & FUN

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  • Aнатолий Райков
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    А если прожил 40 лет и более, то на пенсию можно выходить в 60 лет, как было раньше?#юмор #смешное #п...
  • Олег Самойлов
    Наверное!#юмор #смешное #п...

В Мьянме землетрясение магнитудой 7,7 балла Рушатся здания, лопнул бассейн на крыше высотки.

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