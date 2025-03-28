В Мьянме землетрясение магнитудой 7,7 балла Рушатся здания, лопнул бассейн на крыше высотки.
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В Мьянме землетрясение магнитудой 7,7 балла Рушатся здания, лопнул бассейн на крыше высотки.
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