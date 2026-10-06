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Царьград

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Способ уничтожить Старлинк есть. Но что выберет Россия?

Способ уничтожить Старлинк есть. Но что выберет Россия?

На днях русские бойцы смогли сбить украинский аэростат, нёсший модуль Старлинка. Воздушное судно было перехвачено на огромной высоте.

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