Способ уничтожить Старлинк есть. Но что выберет Россия?

На днях русские бойцы смогли сбить украинский аэростат, нёсший модуль Старлинка. Воздушное судно было перехвачено на огромной высоте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Таджик оправдал и...
- Киев и Вашингтон ...
- Профессор Фельдма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым